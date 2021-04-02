Sivas'ta vinç devrildi, karayolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan vincin devrilmesi sonucu Sivas- Kayseri karayolu trafiğe kapandı. Yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Kovalı köyü istikametinden Sivas'a giden S.I. yönetimindeki 26 VR 739 plakalı vinç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol üzerine yan yatarak devrildi. Kaza sonrası Sivas-Kayseri karayolunun tek şeridi trafiğe kapandı. Sürücü S.I. ise kazayı yara almadan atlattı. Vincin yolu kapatması nedeni ile Kayseri'den Sivas istikametine geliş yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere birçok araç, uzun süre yolda bekledi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yolu trafiğe açtı.

TEPELERDEN CANLI YAYIN YAPTILAR

Kaza sonrası yolda kalan sürücüler ise çevrede bulunan yüksek tepelere çıktı. Burada araç kuyruğunu ve kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşlar cep telefonları ile canlı yayın yaptı.