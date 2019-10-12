Sivas'ta Voleybol Turnuvası düzenlendi

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.



4 Eylül Spor Salonunda yapılan voleybol müsabakalarının ilk maçında erkeklerde Gençlik spor A ile Gençlikspor B takımları karşı karşıya geldi. Voleybol müsabakasında sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek, galip gelmek için ter döktü. Oynanan müsabaka 3-1 Gençlikspor A takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.



Turnuvanın ikinci maçında ise bayanlarda Çimentospor ile Gençlikspor takımları kozlarını paylaştı. Oynanan maç, 3-1 Çimentospor'un galibiyeti ile tamamlandı.



Voleybol İl Temsilcisi Kılıçarslan Gültekin ise, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, amatör spor haftasının dolu dolu geçtiğini söyledi. - SİVAS