Sivas'ta vücuduna korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Sivas'ta vücuduna korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı

25.06.2022 20:36
Sivas'ta vücuduna korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas'ta bir evin bahçesini çevreleyen demir korkulukların üzerine düşen kedinin yardımına itfaiye yetişti.

Sivas'ta bir evin bahçesini çevreleyen demir korkulukların üzerine düşen kedinin yardımına itfaiye yetişti. ???????

Esenyurt Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesini çevreleyen demir korkuluğun üzerine düşen kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, vücuduna demir korkuluğun saplandığı kediyi sakinleştirmek için su verdi.

Daha sonra korkuluk demirini kesen ekipler, kediyi yakındaki bir veteriner kliniğine götürdü.

Vücudundaki demir çıkarılan kedinin tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

Esenyurt, İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta vücuduna korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta vücuduna korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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