Sivas'ta vücuttaki yağdan kök hücre elde edilmesi yöntemi birçok hastalığın tedavisinde kullanılacak - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, vücutta bulunan yağlardan elde edilen kök hücreler, dokulara hacim kazandırılması, kırışıklık, iz ve yara tedavisinin yanı sıra ortopedi ana bilim dalında tedavi edici olarak kullanılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, daha önce menüsküs yırtığı bulunan bir sporcunun tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de birkaç hastanede yapılabilen yöntem, Sivas'ta ilk kez gerçekleştirildi.

Ameliyatın ilk aşamasını Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, ikinci aşamasını ise Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemur gerçekleştirdi.

Kullanılan yöntemle ilgili açıklama yapan Özkaya, vücutta karın cildi, bacak ve basen kısımlarındaki yağların liposuction yöntemiyle alınarak estetik amaçlı veya yara iyileşmesi, doku hacmi arttırılması gibi birçok alanda kullanıldığını belirterek, "Yağ grefti dediğimiz bu yağları bütün olarak kullanabildiğimiz gibi daha küçük parçacıklara ayırarak stromal vasküler fraksiyon haline getirmekteyiz ve böylece hücreleri açığa çıkararak kök hücre, mezenkimal hücre yoğunluğunu arttırıp daha çok faydalanabileceğimiz şekle getirerek de kullanabilmekteyiz." bilgisini aktardı.

Bu yöntemin kırışıklık ve iz tedavisi ile kontur düzeltilmesinde de kullanıldığına dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu yağları, hacim kaybında, ellerde, yüzde veya vücudun başka bir bölgesinde cildi yenilemek veya desteklemek amaçlı yani rejenerasyon amaçlı kullanmaktayız. Aynı zamanda erişkin insanların karnından, kalçasından veya bacağından aldığımız bu yağlar belirli bir işleme tabi tutularak farklı amaçlarda da kullanılmaktadır. Bunlar kontur düzeltme, yara iyileşmesi amaçlı da olabilir. Ayrıca tedavi edici olarak ortopedi ana bilim dalında da kullanılmaktadır."

Özkaya'nın hazırladığı mezenkimal hücrelerden, aminoasit ve büyüme faktörlerince zengin sıvıyı ameliyatın ikinci aşamasında kullandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Öztemur ise multipotant hücreler olarak da bilinen mezenkimal hücrelerden yoğun bir sıvı hazırlayarak eklem içine uyguladıklarını anlattı.

Öztemur, "Amacımız iyileşme olayını biraz daha hızlandırarak daha kaliteli bir iyileşme sağlayabilmek. Attığımız menüsküs dikişlerinin daha iyi kalitede iyileşmesini amaçladık." ifadelerini kullandı.

Bu işlemin gelişmiş hastanelerde yapılabildiğine değinen Öztemur, şöyle devam etti:

"Sivas'ta bunu Neşe hocamla ilk kez gerçekleştirdik. Daha güzel bir şey var, yerli bir kitle yaptık. Bu işlemi menüsküs yırtıklarında, kıkırdak dejenerasyonlarında ve ortopedinin pek çok alanında kullanmamız mümkün. Plastik cerrahide pek çok alanda kullanılması mümkün. Sağ olsun Neşe hocamın katkılarından dolayı bu işi Sivas'ta yapabildik. İnşallah bu tip işlemlerimize ileride de devam edeceğiz."