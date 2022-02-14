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SİVAS'TA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

SİVAS'TA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

14.02.2022 11:54

SİVAS'ın Divriği ilçesi kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, profesyonel yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan tarafından görüntülendi.

SİVAS'ın Divriği ilçesi kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, profesyonel yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan tarafından görüntülendi.

Kentte 5 yıldır yaban hayatını fotoğraflayan Mustafa Aslan, Divriği ilçesi kırsalında tepelik alanda bir vaşak gördü. Dürbünle vaşağın durduğu alanı kontrol eden Aslan, ekipmanlarını kurduktan sonra çekime başladı. Aslan'ın objektifine takılan vaşak, kayalıklarda bir süre sabit durduktan sonra araziye inerek gözden kayboldu.

Vaşağın aniden karşısına çıktığını belirten Aslan, "Tek başına olunca anladığım kadarıyla şansım daha fazla oluyor. Çünkü sessiz, sakin bir ortam olduğunda hayvan ürkmediği için kaçmıyor. Ben onu izlerken o da beni izliyor. Eğer bir daha karşıma çıkarsa avlanırken de çekmek istiyorum" dedi.

Aslan, 5 yılda 250 kuş türü ile çeşitli yaban hayvanlarını fotoğrafladığını ve farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.(DHA)

SİVAS'TA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ
SİVAS'TA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ
SİVAS'TA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ
SİVAS'TA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ
SİVAS'TA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ
SİVAS'TA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

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Mustafa Aslan, Divriği, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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