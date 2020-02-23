Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

7 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya 2 ton yem bırakıldı.

Sivas'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya 2 ton yem bırakıldı.


Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve merkezi İstanbul'da bulunan Koyulhisar Kültür Derneği (KÜLDER) tarafından, çam ormanlarıyla çevrili Eğriçimen Yaylası'nın yüksek kesimlerine yaban hayvanları ve kuşlar için yem, havuç, lahana, turp ve kuru mamalardan oluşan yiyecek takviyesi yapıldı.

Kaymakamı Çağlar Partal, kar yağışının etkisini sürdürdüğü, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, doğaya yem bırakmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Koyulhisar'ın yaylaları ve ormanlarıyla ünlü bir ilçe olduğunu dile getiren Partal, şöyle konuştu:

"Bu yaylaların ve ormanların bir güzelliği de yaban hayatı. Son bir aydır yoğun kış oldu ve kar yağışı bölgede zaman zaman devam etmektedir. Yaban hayvanları kış nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandılar. Bizler de bir katkımız olması için bugün geldik ve yemleme yapıyoruz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği olan Sivas Doğa Milli Parklar Müdürlüğüne ve Koyulhisar Kültür Derneğimize teşekkür ediyorum."

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ise yaban hayvanların yiyeceklerinin karşılanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürü Okan Gün ise bu yıl Sivas genelinde 5 bin kilogram yem dağıtım hedeflediklerini, bundan sonra da yemleme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Koyulhisar Kültür Derneği Başkanı Murat Kendirli de doğada bulunan yaban hayvanlarına yem takviyesi yaptıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Öte yandan kara saplanan Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğüne ait araç, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Koyulhisar, Sivas, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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