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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

31.12.2021 10:25

Sivas'ta jandarma ve polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaban hayvanları için doğada yemleme faaliyetinde bulundu.

Sivas'ta jandarma ve polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaban hayvanları için doğada yemleme faaliyetinde bulundu.

İl jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ile Sen Olmazsan Olmaz Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, Tavra Deresi mevkisinde doğaya yem bıraktı.

Ekipler, karla kaplı bölgede hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Suşehri Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri de Karşıyaka Tabiat Parkı'nda yaban hayvanları için doğada yemleme çalışması yaptı.

Ulaş ilçesinde de jandarma ekipleri, soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan Ulaş Gölü çevresinde doğaya yem bıraktı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, göl civarında yaşayan kanatlı hayvanların aç kalmaması için uygun bölgelerde yemleme çalışmasında bulundu.

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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