Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza - Son Dakika

Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza

6 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avlayan 3 kişiye 20'şer bin lira ceza uygulandı.

Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza, System.String[]

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avlayan 3 kişiye 20'şer bin lira ceza uygulandı.

Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Çakırlı köyü kırsalında Y.D. (54), M.C. (48) ve G.C'nin (32) izinsiz yaban keçisi avladığını belirledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye yasaklı tür avlamaktan 20'şer bin lira idari para cezası verildi.

Avlanan yaban keçisi, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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