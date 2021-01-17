Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

17.01.2021 21:57

Sivas'ta yoğun kar yağışında, yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı.

Sivas'ta yoğun kar yağışında, yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce Tavra Deresi mevkisinde, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünün her yıl bu tür faaliyetlerle anlamlı bir program icra ettiğini belirterek, kuruma çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Tüm canlıların yaşam hakkını korumak zorunda olduklarını anlatan Ayhan, "İnsanlarımız hayatı diğer canlılar ile birlikte yaşıyor. Hayvanların bizlerin üzerinde hakkı var. Zor kış şartlarında yem bulmada güçlük çeken yaban hayvanlarını beslemek ve onlara yem bırakmak için her zaman olduğu gibi bir kez daha farkındalık oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Vatandaşları, evlerinin önüne yem ve yiyecek bırakmaları için duyarlı olmaya davet eden Vali Ayhan, "Canlıların korunması ve varlığının devam edebilmesi için yem bırakma faaliyetleri son derece önemli. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde yaban hayvanlarına sahip çıkmak, sokak hayvanlarını korumak ayrı bir anlam ifade ediyor." açıklamasında bulundu.

Yasak avlanmayla ilgili de değerlendirmede bulunan Ayhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının il genelinde kaçak avlanma hususunda önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Yasa dışı avlanma yapan 280 kişiye cezai işlem uygulandığını anlatan Ayhan, 7 araca da el konulduğunu belirtti.

Her türlü ihbarı hassasiyetle takip ettiklerini aktaran Vali Ayhan, "Doğanın dengesini bozmaya çalışan ve vahşi avlanma yapanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Dinimizin gereği her türlü canlıyı korumaya, hayatta tutmaya ve onlara şefkatle yaklaşmaya özen göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Salih Ayhan, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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