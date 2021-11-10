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SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA - Son Dakika

SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA

10.11.2021 10:33
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA

SİVAS'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

SİVAS'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Yağmur altında ve 5 derece sıcaklıktaki anma programı sırasında saatler 09.05'i geçtiğinde hayat durdu. Her yaş grubundan insan, saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Törene Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan ile kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler, vatandaşlar katıldı. Yağmur altında ve 5 derece sıcaklıkta yapılan törende ilk olarak anıta çelenk kondu. Ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşuna diğer araç sürücüleri de korna ve klaksonlarla eşlik etti. Kent meydanında bulunanlar saygı duruşuna eşlik etti. Saygı duruşu sırasında emekli Fikri Şahin'in (72), 2 dakika boyunca asker selamıyla saygı duruşunda bulunması dikkat çekti. Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu ve ardından Vali Salih Ayhan, şeref defterini imzaladı.

'10 KASIMLARDA DEĞİL, HER DAİM HATIRLANMALI'

Törende konuşan Vali Ayhan, Gazi Mustafa Kemal ve O'nun yanında ülkemiz, milletimiz için fedakarca mücadeleye koşan silah arkadaşlarının çabası sadece 10 Kasımlarda değil, her daim hatırlanmalı, ülkemizi yarınlara güçlü ve müreffeh bir şekilde taşıyabilmek temel şiarımız olmalıdır. 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek yolumuzu ve yönümüzü çizen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, O'na, kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi.

'ÜŞÜDÜK AMA BUNA DEĞER'

Konuşmasının ardından Vali Ayhan, anıt önünde bayrak tutan öğrencilerin yanına gidip sohbet etti. Vali Ayhan'ın üşüyüp üşümediklerini sorduğu öğrenciler ise Üşüdük ama buna değer diye cevap verdi. Bunun üzerine Vali Ayhan, Sizleri tebrik ediyorum dedi.

SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA
SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA YAĞMUR ALTINDA ATA'YA ANMA - Son Dakika


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