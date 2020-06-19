Sivas'ta yağmur altında sosyal mesafeli cuma namazı - Son Dakika

Sivas'ta yağmur altında sosyal mesafeli cuma namazı

SİVAS'ta tarihi kent meydanında cuma namazı yağmur altında kılındı.

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Tarihi Kent Meydanı'ndaki Osmanlı eseri Kale Camisi ile Selçuklu eserleri Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minareli Medreselerinin bir arada bulunduğu alanda cuma namazı kılındı. Namaz saati geldiğinde başlayan yağmur ise cemaate zor anlar yaşattı. Namaza hazırlıklı olanlar ise yanlarında getirdikleri şemsiye poşet ve kartonlarla ıslanmamak için önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise ağaçların altına girerek korunmaya çalıştı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde binlerce kişi yağmura rağmen namazını kıldı.