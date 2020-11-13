Son dakika haber... Sivas'ta yakalanan DEAŞ militanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Sivas'ta yakalanan DEAŞ militanı adliyeye sevk edildi
13.11.2020 11:38
Son dakika haberler: Sivas'ta yakalanan DEAŞ militanı adliyeye sevk edildi Sivas'ta polis ve MİT ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan DEAŞ militanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta yakalanan DEAŞ militanı adliyeye sevk edildi
SİVAS - Sivas'ta polis ve MİT ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan DEAŞ militanı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde Sivas İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla DEAŞ'ın "Sözde Irak Vilayeti"nde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen W.A.Y. isimli Irak uyruklu şahıs yakalanmıştı. Şahıs, il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şahıs, hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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