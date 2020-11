Son dakika haber... Sivas'ta yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede - Son Dakika

SİVAS'ta, polis ekiplerinin MİT ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Irak uyruklu W.A.Y. adliyeye sevk edildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ile MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Irak vilayeti'nde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği belirlenen Irak uyruklu W.A.Y.'nin kentte olduğu bilgisi alındı. Ekiplerin şafak vakti ortaklaşa düzenlediği operasyonla W.A.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan W.A.Y adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.