Yakalanan dilencilerin topladığı paralar ekmeğin içinden çıktı - Son Dakika

Yakalanan dilencilerin topladığı paralar ekmeğin içinden çıktı

Sivas'ta düzenlenen operasyonda yakalanan dilencilerin topladığı paraların bir bölümü, somun ekmeğin içinden çıktı.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda yakalanan dilencilerin topladığı paraların bir bölümü, somun ekmeğin içinden çıktı. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şehrin işlek caddelerinde vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik düzenlediği operasyona emniyet güçleri de destek verdi. Ekiplerce, kaldırımlarda ve trafik ışıklarında vatandaşlardan para isteyen 4 dilenci, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilerin üst aramasında 258 lira bulundu. Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilerden birinin 222 lirayı somun ekmeklerin içine gizlemesi dikkati çekti. Bir dilenci kadın, kendisini yakalayan zabıta ekiplerine, "Benim bütün paramı aldınız." diyerek tepki gösterdi. Zabıta Müdürlüğünce paraya el konulurken dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.

Son Dakika

Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti

Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim

İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek

Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi

Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı

Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi

Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu

Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?