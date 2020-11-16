Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu - Son Dakika

Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu

16.11.2020 22:17
Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi, işlettiği hamamda ölü bulundu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi, işlettiği hamamda ölü bulundu.

Yıldızeli ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde dayıları Z.S'den (40) haber alamayan yeğenleri, endişe ederek işlettiği hamama geldi.

Kapının kilitli olduğu için pencereden içeri giren yeğenlerden biri, dayısını yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine hamama gelen sağlık ve polis ekipleri Z.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Z.S'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıldızeli, Reşadiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu - Son Dakika


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