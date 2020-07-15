Sivas'ta yamaç paraşütçülerinden '15 Temmuz' uçuşu - Son Dakika

Sivas'ta yamaç paraşütçülerinden '15 Temmuz' uçuşu

SİVAS'ta yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri gökyüzünde Türk bayrağı açarak andı.

SİVAS'ta yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri gökyüzünde Türk bayrağı açarak andı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve Sivil Havacılık Kulübü Derneği üyeleri, İşhan köyü mevkisinde yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. Programa Sivas Gençlik Merkezi Müdürü Selahattin Arslan ve Sivil Havacılık Federasyonu İl Temsilcisi Yakup Yiğit de katıldı. Yaklaşık 180 metre yükseklikte yapılan uçuşta Türk bayrağı açan yamaç paraşütü pilotları, 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde andı.Sivil Havacılık Federasyonu İl Temsilcisi Yakup Yiğit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivas'ta yamaç paraşütçülerinden '15 Temmuz' uçuşu - Son Dakika Spor
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