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Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' proje

1 saat önce

Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeSİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda, "ay-yıldız" şeklinde hazırlanan yeni projeyle, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' proje

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda, "ay-yıldız" şeklinde hazırlanan yeni projeyle, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangında zarar gören alan için Giresun Orman Bölge Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği çalışma başlattı. Bölgenin yeniden ağaçlandırması için yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturuldu. Projeyle birlikte alanda 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Sivas'ta yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' proje

Koyulhisar, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
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