Sivas'ta Yangın: 4 Yaralı

Sivas'ta 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Sivas'ta 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi 25. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Apartmanın dış cephe kaplamasındaki izolasyon malzemesinin yanmasıyla yangın diğer katlara da sıçradı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonrasında söndürüldü.



Yangının başladığı evdeki Mustafa Özkale, üst kat komşuları Sevdanur Bayrak (23) ve 2 yaşındaki oğlu Oğuz Kaan Bayrak ile apartmanın en üst katında oturan Zahide Gürlevük (70), dumandan etkilendi. Söz konusu 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Pencereden atlayan anne ve çocuğunu kurtardı



Yangın sırasında apartmanın 2. katında mahsur kalan 2 yaşındaki Oğuz Kaan Bayrak komşuları tarafından pencereden aşağı bırakıldı. Pencerenin altında bekleyen bölge esnafından Adnan Topçu, Oğuz Kaan'ı havada tutarak sağlık görevlilerine teslim etti.



Topçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş yerinin önünde bulunduğu sırada yangını duyarak bölgeye geldiğini belirterek, "İkinci katta 2 kişi vardı, üstten attılar ve yakalayarak ambulansa verip gönderdim. Birde yaşlı kadın vardı, onu da sağlıkçılar en üst kattan aldılar." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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