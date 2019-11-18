Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Sivas'ta yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sivas'ta yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 3 büyükbaş hayvan ile bir köpek yavrusu telef oldu.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 3 büyükbaş hayvan ile bir köpek yavrusu telef oldu.

Camikebir Mahallesi'nde Ali Osman Karayılan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın evin bitişiğindeki ahır ve samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Doğanşar ve Hafik ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı. Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan ile köpek yavrusu telef oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Doğanşar, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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