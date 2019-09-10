Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yapılan Taekwondo Şampiyonası sona erdi
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Sivas'ta yapılan Taekwondo Şampiyonası sona erdi

46 dakika önce

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları tamamlandı.

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Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği, Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Doğu Müsabakaları tamamlandı.


Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 45 ilden bin 400 sporcu katılım sağladı. Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. 5 Eylül'den bu yana devam eden ve kız-erkek olmak üzere 18 farklı sıklette yapılan turnuva, final müsabakaların ardından son buldu.


Maçların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, POMEM Müdürü Kadir Yırtar, hakemler ve antrenörler tarafından verildi. - SİVAS

Türkiye, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:18 Kaynak: İHA
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