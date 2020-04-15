Sivas'ta, yapımı tamamlanan Millet Bahçesi çevresinde yol düzenlemesi - Son Dakika

SİVAS'ta, eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yapılan, 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' olarak adlandırılan projenin çevresinde, yol düzenlemesi yapılıyor. Açılışı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelediklerini belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Her şey normale dönünce ilimize güzel bir bölge kazandırmış olacağız" dedi.

Kentte yıkılan eski 4 Eylül Stadı'nın bulunduğu yerde, 53 bin 126 metrekarelik alanı kaplayan 'Millet Bahçesi Projesi'nin çevresinde yol düzenleme çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 15 milyon liraya mal olan Millet Bahçesi, halkın kullanacağı düzeye ulaştı. İçinde millet kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol ve voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj alanı ve sosyal alanların yer aldığı Millet Bahçesi, görüntüsüyle ilgi çekerken, bölgeye de ayrı değer kattı. Yapımı tamamlanan; ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında açılışı ertelenen Millet Bahçesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak, aynı zamanda bölge halkının ihtiyacını karşılayacak bağlantı yolları için çalışmalara başlandı.

'SÜREÇ BİTİNCE SİVAS MİLLET BAHÇESİ'Nİ HİZMETE AÇACAĞIZ'

Altuntabak Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nı birbirine bağlayacak yolda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Bu süreçte devletimiz büyüklüğünü göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı 'mızın liderliğinde bakanlarımız ile birlikte bizler de yerelde tüm kurumlarımızla birlikte tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz. Bugün sezonun başlamasıyla birlikte şehrimize kazandırdığımız Sivas Millet Bahçesi'nin etrafındaki yol yapım çalışmaları da başladı. Biz de sezonun ilk çalışmalarını yerinde gördük. Sürecin bitimiyle birlikte Sivas Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız. Millet Bahçesi'ne gerek ulaşımın sağlanması gerekse bu bölgenin ulaşımı noktasında bu yol hem mahallemize hem de ilimize güzel bir hizmet olarak devam edecek" diye konuştu.

Salgına rağmen rutin işlemleri sürdürdüklerini anlatan Başkan Bilgin, "Ülke gündemi normale dönmesiyle biz de projelerimizi hayata geçirmek için yoğun çalışmanın içine gireceğiz" dedi.