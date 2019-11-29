Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yaralı bulunan vaşak Kayseri'de tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Sivas'ta yaralı bulunan vaşak Kayseri'de tedavi altına alındı - Son Dakika

Sivas'ta yaralı bulunan vaşak Kayseri'de tedavi altına alındı

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde vatandaşlarca bulunan yaralı vaşak, tedavi altına alındı.

Sivas'ta yaralı bulunan vaşak Kayseri'de tedavi altına alındı, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde vatandaşlarca bulunan yaralı vaşak, tedavi altına alındı.

Fındıcak köyü mevkisinde otomobilin çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen bir vaşak olduğu ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ayaklarında kırıklar bulunan vaşak, buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan da bir vatandaşın kendisine yaralı vaşağa yardım edilmesi için sosyal medyadan mesaj göndermesi üzerine, hayvana Av Koruma Kontrol ekiplerince saat 01.20'de ulaşıldığını ve tedavisine başlandığını ifade etti.

Yıldızeli, Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor Meteoroloji'nin uyarısı sonrası beklenen yağış başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:23:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yaralı bulunan vaşak Kayseri'de tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]