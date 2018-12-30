Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yarın Okullar Tatil Edildi

Sivas'ta Yarın Okullar Tatil Edildi

56 dakika önce

SİVAS'ta gün boyu aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sivas'ta Yarın Okullar Tatil Edildi, System.String[]
SİVAS'ta gün boyu aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Engelli ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gün boyu aralıklarla beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Çocuklar, sizlerin sağlığı ve ulaşım güveliği için eğitime 1 gün daha ara verdik. Bu tatilleri telafi edeceğiz" dedi.

Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser, kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de yarın 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:56 Kaynak: DHA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 İlde Eğitime Kar Tatili Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 22:52:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yarın Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]