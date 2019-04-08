Sivas'ta Yasa Dışı Bahis Uygulaması
33 dakika önce
Sivas'ta yasa dışı bahis uygulamasında 12 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.
Sivas'ta yasa dışı bahis uygulamasında 12 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.
Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 37 ekip ve 98 personelin katılımı ile şehir merkezinde yasa dışı bahis uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada bin 7 şahıs sorgulandı. Haklarında arama kararı bulunduğu tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 123 iş yerinde yapılan incelemede 12 iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. 12 iş yeni hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:43 Kaynak: İHA
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