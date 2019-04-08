Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yasa Dışı Bahis Uygulaması

Sivas'ta Yasa Dışı Bahis Uygulaması

33 dakika önce

Sivas'ta yasa dışı bahis uygulamasında 12 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta Yasa Dışı Bahis Uygulaması, System.String[]
Sivas'ta yasa dışı bahis uygulamasında 12 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 37 ekip ve 98 personelin katılımı ile şehir merkezinde yasa dışı bahis uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada bin 7 şahıs sorgulandı. Haklarında arama kararı bulunduğu tespit edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 123 iş yerinde yapılan incelemede 12 iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. 12 iş yeni hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:43 Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa
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