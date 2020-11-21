Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
21.11.2020 21:28
SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile sabah 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ve bekçiler uygulama yaptı. Alınan yasak kararına vatandaşların uyduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Meydanı yasağın başlamasının ardından sessizliğe büründü. Koronavirüs sessizliği havadan dron ile görüntülendi.
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Merkel: AB zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf