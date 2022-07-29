Bu ne biçim anne! Dehşet anları gizli kamera sayesinde ortaya çıktı - Son Dakika
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Bu ne biçim anne! Dehşet anları gizli kamera sayesinde ortaya çıktı

29.07.2022 14:16

Sivas'ta aile içi şiddetin kötü bir örneği yaşandı. Eşinden boşanan ancak beraber yaşamayı sürdüren bir kişi, iki çocuğunun annesi hakkında çocuklarını dövdüğü gerekçesiyle şikayette bulundu. Eve gizli kamera yerleştirilmesinin ardından kadının, kızlarını feci şekilde dövdüğü belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocuklar koruma altına alırken, anne de karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mayıs ayında Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Furkan Y. boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Eda Ö.'nün, çocukları A.A.Y ile Ö.E.Y.'ye uyguladığı şiddeti, eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldı. Furkan Y., önceki gün görüntülerle savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Görüntülerde Eda Ö.'nün ütü yaptıktan sonra önce A.A.Y.'ye ardından da Ö.E.Y.'ye şiddet uyguladığı görüldü.

Son dakika haberi | 2 kızını dövdüğü kamerayla görüntülenen anneye gözaltı

ANNE GÖZALTINDA

Furkan Y.'nin suç duyurusunun ardından polis ekipleri Eda Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Eda Ö.'nün kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Son dakika haberi | 2 kızını dövdüğü kamerayla görüntülenen anneye gözaltı

ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI

Öte yandan A.A.Y. ile Ö.E.Y. evlerinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi'nde gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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2 KIZINI DÖVDÜĞÜ KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENEN ANNEYE GÖZALTI 2 KIZINI DÖVDÜĞÜ KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENEN ANNEYE GÖZALTI Ömrünü adadığı mesleğini kavurucu ateşin karşısında sürdürüyor Ömrünü adadığı mesleğini kavurucu ateşin karşısında sürdürüyor
Kaynak: DHA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu ne biçim anne! Dehşet anları gizli kamera sayesinde ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu ne biçim anne! Dehşet anları gizli kamera sayesinde ortaya çıktı - Son Dakika
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