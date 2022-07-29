2 KIZINI DÖVDÜĞÜ KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENEN ANNEYE GÖZALTI - Son Dakika
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2 KIZINI DÖVDÜĞÜ KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENEN ANNEYE GÖZALTI

29.07.2022 14:47

SİVAS'ta yaşayan Furkan Y., kız çocukları A.A.Y. (7) ve Ö.E.Y.'yi (2) dövdüğü iddiasıyla boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Eda Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

SİVAS'ta yaşayan Furkan Y., kız çocukları A.A.Y. (7) ve Ö.E.Y.'yi (2) dövdüğü iddiasıyla boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Eda Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Eve yerleştirilen kameralardan çocukları dövdüğü belirlenen Eda Ö. gözaltına, çocuklar ise devlet korumasına alındı.

Olay, mayıs ayında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Y. boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Eda Ö.'nün, çocukları A.A.Y ile Ö.E.Y.'ye uyguladığı şiddeti, eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldı. Furkan Y., önceki gün görüntülerle savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Görüntülerde Eda Ö.'nün ütü yaptıktan sonra önce A.A.Y.'ye ardından da Ö.E.Y.'ye şiddet uyguladığı görüldü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Furkan Y.'nin suç duyurusunun ardından polis ekipleri Eda Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Eda Ö.'nün kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan A.A.Y. ile Ö.E.Y. evlerinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi'nde gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 KIZINI DÖVDÜĞÜ KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENEN ANNEYE GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 KIZINI DÖVDÜĞÜ KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENEN ANNEYE GÖZALTI - Son Dakika
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