Sivas'ta yaşlı kadının ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp altınlarını çaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta yaşlı kadının ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp altınlarını çaldılar - Son Dakika

Sivas'ta yaşlı kadının ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp altınlarını çaldılar

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde yaşlı kadının, ellerini kelepçeledikten sonra altınlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivas'ta yaşlı kadının ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp altınlarını çaldılar, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde yaşlı kadının, ellerini kelepçeledikten sonra altınlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldızeli ilçesinde yaşayan yurt dışından emekli Ömer Ç'yi (72) telefonla arayan kişiler, bir şekilde ikna ettikleri yaşlı adamın evinden çıkmasını sağladı.

Daha sonra eve giden 2 şüpheli, Ömer Ç'nin karısı Fadik Ç'ye de (71) kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra arama yapacaklarını söyleyerek, yaşlı kadının ellerini plastik kelepçeyle bağladı.

Şüpheliler daha sonra evde bulunan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

Eve geldiğinde eşini ellerinden bağlı olarak gören Ömer Ç. ile komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve Yıldızeli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı.

İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin Ordu'dan, 1 şüphelinin de Tokat'tan Yıldızeli'ne geldiğini diğer şüphelilerin de ilçede yaşadığını belirledi.

Yaklaşık 70 güvenlik kamerasının kayıtlarını uzun süre inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin ikametlerini tespit etti.

Polisler 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelilerden G.G. (34) ve H.G'yi (39) Ordu'da, A.Ö'yü (41) Tokat'ta, M.Ç. (35), H.E. (46) ve N.K'yi (41) Yıldızeli'nde gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.G'nin evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Yıldızeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.Ö, G.G, H.G. ve N.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ç. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yıldızeli, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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