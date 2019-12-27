Sivas'ta yaşlı ve engellilere evde kuaför hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta yaşlı ve engellilere evde kuaför hizmeti - Son Dakika

Sivas'ta yaşlı ve engellilere evde kuaför hizmeti

7 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan 'Evde kuaför hizmeti' projesi kapsamında belirlenen yaşlı, ihtiyaçlı ve engellilere bir yıl boyunca kuaför hizmeti verildi.

Sivas'ta yaşlı ve engellilere evde kuaför hizmeti, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan 'Evde kuaför hizmeti' projesi kapsamında belirlenen yaşlı, ihtiyaçlı ve engellilere bir yıl boyunca kuaför hizmeti verildi. Toplamda 3 bin 500 tıraş gerçekleştirildi.

Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2018 yılının Kasım ayında 'Bizi bekleyen birileri var' projesi kapsamında, 'Evde kuaför hizmeti' uygulamaya konuldu. İlçede kuaförlük yapan Mustafa Gürel ile anlaşma sağlandı. Proje kapsamında bir yılda ilçede düzenli olarak gidilen evlerdeki kişiler kuaför hizmetinden faydalandı. Projeyle ilçeye bağlı en uzak köylerde yaşayan vatandaşlar da ziyaret edildi. Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ve Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut da her ay proje kapsamında kuaför ile birlikte evleri ziyaret ederek projeden yararlanan vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Kaymakam Mehmet Sayın, Özellikle devletimizin hassasiyetle takip ettiği vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettik. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız tarafından rutin olarak bu hassasiyetle takip ettiğimiz vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımızın kişisel ihtiyaçlarını, bakımlarını yapamadıklarını fark ettik. 'Bizi bekleyen birileri var' projesi kapsamında evde kuaför adı altında bir proje başlattık. İlçemizde bulunan bir berberimizle anlaşarak, evden dışarıya çıkamayan vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın, hastalarımızın, engellilerin ayağına giderek evde kuaför hizmeti vermeye başladık. Projeye geçen yıl Kasım ayında başlamıştık. Bu bir yıllık proje içerisinde berberimiz yaklaşık 300 aileye sürekli olarak gidiyor. Şu ana kadar da 3 bin 500 vatandaş tıraş edildi. Sadece ilçe merkezi değil, en ücra köylerine kadar arkadaşımız bu hizmeti veriyor dedi.

Projede görev alan kuaför Mustafa Gürel ise Kaymakamımızın başlattığı projeyi 1 yıldır sürdürüyor. İlçe ve köylerde evlere giderek hijyenik bir şekilde tıraşlarını yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bu hizmetten oldukça memnun kalıyorlar dedi.

Projeden faydalananlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Kaymakam Mehmet Sayın'a teşekkür etti.


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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:21 Kaynak: DHA
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