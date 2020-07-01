Sivas'ta yaşlılar için ATV ile moral gezisi - Son Dakika

Sivas'ta yaşlılar için ATV ile moral gezisi

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde kaymakamlık tarafından koronavirüs nedeniyle uzun süredir evde kalan yaşlılar için ATV motorlarıyla gezi düzenlendi. Yaşlıların moral ve motivasyonunu arttırmak için düzenlenen geziye katılanlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Doğanşar Kaymakamlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan normalleşme süreciyle birlikte 3 aydır evde kalan 65 yaş üzeri vatandaşların moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla ATV motorlarıyla gezinti düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen gezide yaşlılar yaylaların eşsiz coğrafyasında gezinti yaptı. Unutulmaz bir gün yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte yaklaşık 3 aydır 65 yaş üzeri vatandaşlarımız bu süreyi evlerinde geçirdiler. Bizler valiliğimizin destekleriyle bu süreçte onların her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştık. Ancak gelinen süreçte normalleşmenin başlamasıyla birlikte onların moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal mesafe kuralına riayet ederek, onlarla Doğanşar'ın yeşil coğrafyasında, yaylarında ATV gezintisi yaptık dedi.

Geziye katılan ilçe sakinlerinden Turan Kaya ise (71), Bu pandemi dolayısıyla evden çıkamadık. Kaymakamımızın düzenlediği bu organizasyonda dışarı çıktık. Yaylalarda sosyal mesafemizi kullanarak gezdik diye konuştu.