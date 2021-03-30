Sivas'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sivas'ta "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

30.03.2021 15:09
Sivas'ta

Sivas'ın Suşehri, Ulaş, Zara ve Şarkışla ilçelerinde, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi.

Sivas'ın Suşehri, Ulaş, Zara ve Şarkışla ilçelerinde, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi.

Suşehri'nde Atatürk Ortaokulu ve Hürriyet İlkokulu önündeki yaya geçidinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve ilçe protokolü katıldı.

Sarı ve Yüksel, sürücülere yaya önceliğini anlatan broşürler ile öğrencilere kırmızı düdük dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan "önce yaya" uygulaması kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendiğini belirten Sarı, tüm sürücülerden yaya geçidi bulunan bölgelerde hassas olmalarını istedi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise ilçede bulunan tüm yaya geçitlerinin sürekli kontrol edildiğini, boyalarının sürekli olarak ekipler tarafından yenilendiğini ifade etti.

Ulaş

Ulaş'ta da farkındalık sağlanması amacıyla yayalara, öğrencilere ve sürücülere broşür, kırmızı düdük ve trafik kartları dağıtıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman, yaptığı açıklamada, "2021 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' sloganı kapsamında geliştirilen bu projenin devamında farkındalık yaratmak için 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulamasını gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile projenin takipçisiyiz." dedi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri komiser yardımcısı Yavuz Yılmaz, kurum amirleri ve görevli personeller katıldı.

Zara

Zara ilçesinde de "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Reşitpaşa Caddesi Mehmet Akif İlkokulu önünde gerçekleştirilen programda, Kaymakam Mehmet Sayın, öğrencilerle yaya geçidinde kırmızı şerit boyaması yaptı.

Öğrencilere jandarma trafik boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye edilen programda Sayın, etkinlik hakkında bilgilendirme yaptı.

Programın sonunda öğrenciler tarafından yoldan geçen araçların sürücülerine broşür dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Baycan Özat, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Can Arık, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Şarkışla

Şarkışla'da da yaya geçitlerine kırmızı şerit çizildi.

Kaymakam Necati Aktan, minik öğrencilerle yaya geçidinden yürüdü, sürücülere bilgi verilerek broşür dağıttı.

Kaymakam Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yaya önceliğimiz 'Kırmızı Çizgidir' sloganıyla, ülke geneli bir uygulama içindeyiz. Bizim amacımız sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır maddi hasar. Bu doğrultuda ülke geneli tüm görevli arkadaşlarımızla çalışmaktayız. Sürücülerimizden kurallara uyanlara çok teşekkür ediyorum, bu konuda hassasiyetin devam etmesini istiyorum." diye konuştu.

Hisarcık, Şarkışla, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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