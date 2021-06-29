Sivas'ta Yaz Spor Okulları Kapılarını Açtı - Son Dakika

Geçtiğimiz sezon Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları yeniden kapılarını açtı.

Sivas'taki yaz spor okullarının açılış töreni, 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış töreninde Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum müdürleri, antrenörler, sporcular ve aileleri yer aldı.

Sivas spor okulları 24 farklı branşta hizmet verecek. Atletizm, basketbol, bisiklet, boks, futbol, cimnastik, masa tenisi, eskrim, halter, hentbol, karate, badminton, kick boks, güreş, satranç, bocce, tenis, kayak, wushu, okçuluk, judo, voleybol, taekwondo ve muaythai branşları eylül ayına kadar sürecek.

Gençlerimiz Daha Modern Tesislerde Spor Yapmaya Devam Edecek

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, spor teşkilatının kuruluşunun 83. yıl dönümünde her yıl 29 Haziran tarihinde yaz sonu okullarını açtıklarını belirterek, "24 branşta spor okullarımızı açtık. İlimiz spor alt yapısı noktasında devletimizin son dönemdeki yapmış olduğu yatırımlarla çok iyi noktaya geldi ve gelmeye de devam ediyor. En son geçen yıl sayın bakanımızın ziyaretleri neticesinde ilimizde yapılan spor protokolü ile birlikte şuan tesis noktasında yeni yatırımlarla birlikte çok çok daha iyi noktalara geleceğiz. Gençlerimiz daha modern daha donanımlı salonlarda tesislerde spor yapmaya devam edecekler. 4 Eylül Spor vadimiz ki burada birçok tesisimiz bulunuyordu. Yeni yapacağımız yatırımlarla birlikte bu tesislerimiz, bu vadimiz çok daha donanımlı hale gelip yeni açacağımız branşlara özgü antrenman ve müsabaka salonları ile birlikte Türkiye'mizin gözde spor vadilerinden bir tanesi haline gelecektir diyoruz. " dedi.

Okullarınıza Zinde Bir Şekilde Gideceksiniz

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise, "Çocuklarımız ve gençlerimiz, 2021-2022 okul sezonu öncesinde antrenörler eşliğinde sportif faaliyetlere katılarak, okullarına zinde bir şekilde gideceklerdir. Sezonun tüm çocuklarımıza ve antrenörlere hayırlı olmasını diliyorum. " ifadesini kullandı.

Spor Dünyası Eşi Görülmemiş Bir Krizle Karşı Karşıya Kaldı

Daha sonra söz alan Sivas Valisi Salih Ayhan da, Covid-19'un tüm dünyayı etkisi altına alarak sağlıktan ekonomiye, eğitimden spora günlük hayatı hızla değiştirdiğini belirterek, "Dünya Covid-19 ile her alanda mücadele ederken, spor dünyası da eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya kaldı. Bireylerin ve toplumların bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan güçlenmesinde etkili bir araç olan fiziksel aktivite ve egzersiz, salgının tüm dünya geneline yayılmasının ardından günlük hayatın düzenli aktivitesi olmaktan çıktı. İnsan yaşamı için beslenme, uyku gibi fiziksel hareketin de vazgeçilmez bir unsur olduğunu hepimiz biliyoruz. Salgınla mücadele ettiğimiz şu son bir buçuk yılda da bunu daha iyi idrak ettik. " dedi.

"Evlerde kapalı kalan çocuklarımızın gençlerimizin bu yıl egzersize, spora daha fazla ihtiyaçları olduğunun farkındayız. " diyen Vali Ayhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bilinçle çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlerimize spor kültürünü yerleştirmek amacıyla aktif olan tüm spor salonlarında ve tesislerimizde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kuruluş günü olan bu günde 24 branşta Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okullarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Biz istiyoruz ki ne kadar gencimiz ve çocuğumuz varsa, gelsinler spor merkezlerinde antrenörlerimiz eşliğinde sportif aktivitelere katılsınlar. Hem kendi zihinsel gelişimlerini tamamlasınlar, hem ruhi güzelliklerini ortaya çıkarsınlar, hem de orada güzel arkadaşlıklar oluştursunlar ve yeni eğitim ve öğretim dönemine de hazır bir şekilde katılsınlar. "

Çocuklarımızı Yetenekli Oldukları Alanların En İyisi Olmaları İçin Yüreklendireceğiz

Her bir evladımızın içinde parlatılmayı bekleyen nice cevherlerin olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Biz onları el birliğiyle gün yüzüne çıkaracak, çocuklarımızı yetenekli oldukları alanların en iyisi olmaları için yüreklendireceğiz. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığı ile gönderebilecekleri merkezlerimizden yarının şampiyonları olabilecek kabiliyette çocuklarımızın çıkacağına inanıyorum. Başta antrenörlerimiz olmak üzere faaliyetlerimize katılan bütün çocuklarımıza ve gençlerimize aileleriyle birlikte teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu bir sporculuk dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda sporcular gösteri de yaptı.