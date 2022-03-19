Sivas'ta yediemin otoparkından usulsüz araç çıkartan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta yediemin otoparkından usulsüz araç çıkartan 5 şüpheli yakalandı

19.03.2022 22:18
Sivas'ta yediemin otoparkından usulsüz araç çıkartan 5 şüpheli yakalandı

Sivas'ta yediemin otoparkından usulsüz olarak çıkardıkları araçları farklı illere sevk ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta yediemin otoparkından usulsüz olarak çıkardıkları araçları farklı illere sevk ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi Paşaçayırı 2. Sokak'ta yer alan ve kısa süre önce M.T.T. tarafından devralınan yediemin otoparkından bazı araçların usulsüz olarak çıkartıldığı ve satıldıklarının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonla olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen C.S.A, Ö.B, F.A, B.T, G.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullanmış oldukları iki araçta yapılan aramada ise 9 mm çapında bir ruhsatsız tabanca ve bir çelik yelek ele geçirildi.

Soruşturma sonunda şüphelilerin otoparktan 40'a yakın değişik marka ve modeldeki aracı söz konusu yediemin otoparkından çıkartarak farklı illere sevk ettiği anlaşıldı.

Bu araçlardan 11'i ise kentten çıkartılamadan ele geçirilerek farklı bir yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan 5 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenişehir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta yediemin otoparkından usulsüz araç çıkartan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta yediemin otoparkından usulsüz araç çıkartan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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