Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Yeni Başkan AK Parti'li Hilmi Bilgin (2)

Sivas'ta Yeni Başkan AK Parti'li Hilmi Bilgin (2)

1 saat önce

PARTİLİLERDEN KUTLAMASivas'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimini resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Hilmi Bilgin'in kazanmasıyla partililer sokağa döküldü.

Sivas'ta Yeni Başkan AK Parti'li Hilmi Bilgin (2), System.String[]
PARTİLİLERDEN KUTLAMA

Sivas'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimini resmi olmayan sonuçlara göre  AK Parti'li  Hilmi Bilgin'in kazanmasıyla partililer sokağa döküldü.

Partililer seçim sonucunun ardından kent meydanı ve sokaklara dökülerek kutlama yaptı. AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer meşale yakarak, davul-zurna eşliğinde halay çekti. Daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde toplanan partililer burada da halay çekmeyi sürdürdü. 

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti'li Bilgin, önemli bir seçimi geride bıraktıklarını belirterek, "Gerek ülke genelinde, gerekse ilimizde seçimleri olaysız bir şekilde geçirdik. İlimizde de seçim sonuçları açıklandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 96 oranında merkezde sandık sonuçları açıklandı. Oy oranımız  ise yüzde 49,5 civarındadır. Biz milletimize teşekkür ediyoruz. Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi. 

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:08 Kaynak: DHA

Sivas, Hilmi Bilgin, AK Parti, Güncel
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