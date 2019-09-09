Sivas'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Sivas'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 118 bin 107 öğrenci ders başı yaptı.

SİVAS - Sivas'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 645 okul ve 6 bin 374 derslikte 118 bin 107 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Kümbet Mahallesindeki Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende karate, jimnastik ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Törende ayrıca öğrenciler tarafından şiirler okundu.



"Eğitimde seferberlik başlatacağız"

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, bu sene eğitimde seferberlik başlatacaklarını belirterek, " Çocuklarımız sabahleyin heyecanla kalktılar. Biran önce okula arkadaşlarına o güzel mabede koşmak için çok heyecanlılar. Çocuklarımızın o heyecanı bizi mutlu ediyor. Okullarımızı adeta eğlenerek öğrenmenin merkezi hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Sabahleyin çocuğumuz kalktığı zaman biran önce arkadaşlarıma biran önce öğretmenime biran önce okuluma varmam gerek düşüncesi olduğu zaman biz birçok şeyi aştığımızı düşünmekteyim. Dolayısıyla sabahleyin çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizi de ziyadesiyle mutlu etti. Bu sene eğitimde seferberlik başlatacağız. Hakikaten Türkiye'de fiziki imkanların en iyi olan il Sivas" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere kitap dağıttı. Bu yıl Sivas Kongresinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilk ders konusu olarak Sivas Kongresi işlendi.