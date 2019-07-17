Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yeni kültür merkezine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi
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Sivas'ta yeni kültür merkezine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi

1 saat önce

SİVAS'ta yapımı tamamlanan yeni kültür merkezine, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi.

Sivas'ta yeni kültür merkezine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi, System.String[]
SİVAS'ta yapımı tamamlanan yeni kültür merkezine, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi.
Sivas'ta yapılan yeni kültür merkezinin adı 'Muhsin Yazıcıoğlu' oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, yapılan istişareler sonunda böyle bir karar verildiğini belirterek, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız İsmet Yılmaz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımızla ve Yazıcıoğlu ailesi ile yaptığımız istişare sonucunda bu isim uygun görüldü" dedi.
Vali Ayhan, "Sivas, tarihi ve kültürel zenginlikleri sinesinde barındırdığı gibi çok önemli şahsiyetlerinde memleketi olarak zihinlerdeki yerini almıştır. Bu mirasın emanetçisi olan bizler de değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının sorumluluğundayız" ifadelerini kullandı.
Kültür merkezinin kısa süre sonra hizmete açılması planlanıyor.


Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:24 Kaynak: DHA
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