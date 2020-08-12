Sivas'ta yeni sağlık tesislerinin temeli atıldı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kızılırmak Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu ile Kardeşler Aile Sağlığı Merkezinin temel atma törenine katıldı.

Ayhan, törende yaptığı konuşmada, sağlık alanında en büyük payı alan illerin başında Sivas'ın geldiğini belirterek, "Pandemi sürecinde gördük ki bir ülkenin sağlık sistemi güçlü ise dünyayı kasıp kavuran bir hastalık da olsa üstesinden gelebiliyorsun. Ülkemizde sağlık alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu da bizim, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.

Dünya ve Türkiye değişirken Sivas'ın da yerinde saymasının mümkün olmayacağını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu değişimden en büyük payı alan illerin başında geliyoruz. Gerek lojistik, gerek fiziki, gerek bilgi birikim anlamında Türkiye fazlasıyla değişti. Sivas da bundan fazlasıyla faydalandı. Bu dönemde kamu hizmetlerinin en büyük önceliği Kovid-19 ile mücadele. Bu merkez de bunlardan bir tanesi. İl merkezindeki 29, ilçelerdeki 30 aile sağlığı merkezimizde 214 aile hekimimiz var. Kırsala hitap eden 117 de aile sağlık birimimiz var. Emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ise Kovid-19 ile mücadelede birçok ülkenin zorlandığını ancak Türkiye'nin salgınla en iyi şekilde mücadele ettiğini söyledi.