Sivas'ta yeni yıl mesajları - Son Dakika
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Sivas'ta yeni yıl mesajları

6 saat önce

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, "Bugün yeni bir yılın, yeni umutların ve yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Geride bıraktığımız 2019 yılında acı-tatlı birçok anımız oldu. İnşallah 2020 yılı ülkemiz için, sıkıntılar içinde olan İslam coğrafyası için ve Sultanşehir Sivas'ımız için huzur ve mutluluğun hüküm süreceği bir yıl olur." ifadelerini kullandı.

2020 yılında çok daha verimli, yoğun çalışmalarda bulunacaklarını, yeni projeleri vatandaşların hizmetine sunacaklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Biz de bu yeni yılda kendimizi yenileyerek, geliştirerek, vatandaşımıza hizmetin en güzelini getirme adına durmadan çalışacağız. Şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için kalkındırmaya devam edeceğiz.


Bu duygu ve düşüncelerle Rab'bimden, 2020 yılının şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise yeni yılda ülkenin gerçekleştireceği hamlelerin dosta ümit, düşmana korku olmasını sağlamak için bilimsel çalışmaları üst seviyelere çıkarma arzusunda olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin 2023 hedefine biraz daha yaklaştığı yeni yılın, memleket sevdalılarının bu zorlu yolculukta yenilikçi ve gelişimci amaçlarını daha da ileriye taşıdığı bir yıl olmasını temenni eden Yıldız, 2020 yılının tüm insanlığa barış, adalet ve esenlik getirmesini diledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni etti.


Kul, mesajında, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ailesi olarak bilimsel, sosyal ve kültürel alanda birçok başarılı çalışmalara imza atıp insanlığa faydalı projeler üreten ve toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler yetiştiren üniversite olmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yeni yılın barış, huzur, toplumsal birlik ve beraberlik ruhunun egemen olduğu güzel bir yıl olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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