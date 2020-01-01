Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu - Son Dakika

SİVAS'ta, 2020 yılının ilk bebeği 3 kilo 65 gram ağırlığında doğan Zehre Melek adlı bebek oldu. Bebeğe il protokolü altın taktı.

Bekir- Ayşe Öztürk'ün 2'nci çocuğu 2020 yılının ilk dakikalarında Medicana Sivas Hastanesi'nde dünyaya geldi. Çift bebeklerine Zehra Melek adını verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek'i ziyaret ederek baba Bekir ve anne Ayşe Öztürk'ü tebrik etti. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, Zehra Melek bebeğe altın taktı. Anne Ayşe Öztürk, Zehra Melek'in yeni yılda doğmasını beklemediklerini belirterek, kendileri için tesadüf olduğunu söyledi.

GÖREV BAŞINDA YENİ YILI KARŞILADILAR

Kentte görevli, polis, itfaiye ve sağlık çalışanları 2020 yılını görev başında karşıladı. İl genelinde güvenlik önlemi alan polisler, uygulama noktalarında denetimleri sıklaştırdıb. Ekipler, araçları durdurarak arama yaptı, birçok kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Vali Salih Ayhan beraberinde il protokolüyle birlikte Sivas- Erzincan kara yolundaki uygulama noktasını, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü, Altuntabak Polis Merkezi Amirliğini, Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin ve itfaiyecilerin yeni yılını kutladı. Karşıyaka Köprüsü'nde trafik kontrolü yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelen Ayhan, durdurulan araçlardaki vatandaşlara çikolata ikram etti. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Ayhan, merkeze gelen bir çağrıya yanıt verdi, emniyet güçlerini ilgili adrese yönlendirdi. Ayhan, telsizle jandarma ve emniyet personelinin yeni yılını kutladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayhan, 2020 yılına girecek olmanın heyecanını taşıdıklarını belirtti. Vali Ayhan, 2019 yılının Sivas açısından güzel geçtiğini vurgulayarak, "Çok özverili çalışmalar yapıldı, güzel çalışmalara imza atıldı. Huzur ve güven içerisinde bir yıl geçirdik. İnşallah 2020 yılı da aynı şekilde olacak" dedi.

Kent meydanında toplanan az sayıdaki kişi ise yeni yla dilek feneri uçurarak girdi.