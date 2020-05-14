Sivas'ta yeniden hizmete açılan AVM denetlendi - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve hafta başından itibaren yeniden faaliyetine başlayan Alışveriş Merkezinde (AVM) denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından oluşturulan komisyon AVM'de yaptığı denetimde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını tespit ederek, eksikliklerin giderilmesi noktasında uyarılarda bulundu.

Denetimler kapsamında AVM'yi gezen komisyon üyeleri iş yerlerini ziyaret ederek gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Eksikliklerin giderilmesi noktasında uyarılarda bulunan komisyon üyeleri denetimlerde alışveriş merkezlerine gelecek olan müşteriler ile çalışanların maske takacağı, girişlerde ateş ölçümü yapılacağını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Ticaret Müdürü Selim Baş, denetimlerde genel olarak kurallara riayet edildiğini gördüklerini kaydetti.

Eksikliklerin giderilmesi hususunda yöneticileri bilgilendirdiklerini aktaran Baş, "Yoğunluğun az olması bizleri mutlu etti. Sivaslı hemşerilerimiz bu konuda çok duyarlı, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Mağaza yöneticilerimiz de üzerlerine düşen görevleri yerlerine getirmişler. Aynı gemide mücadele ediyoruz. Amacımız ceza kesmek değil, bilgilendirmek ve uyarılarda bulunmak. Bu kapsamda oluşturulan komisyonla denetimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.