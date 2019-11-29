Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği, Sivas Valiliği ve TÜBİTAK'ın katkılarıyla düzenlenen "TÜBİTAK Tarım, Gıda ve Biyoteknoloji'de Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı 2019"un açılışı yapıldı.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesinin bu konuda proje hazırlamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Ayhan, buradan çıkacak sonuçların çiftçilere ve kurumlara yol göstermesini temenni etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise programın önemine dikkati çekerek, "Üniversitelerin şehirlere katacağı en büyük özellik ve en büyük katma değer proje hazırlamak ve proje noktasında uygulayıcılara destek vermek olacaktır. Ar-Ge çalışmalarını yapmak olacaktır. Şehrimiz sanayisine, savunma sanayisine, tarım alanında yapılacak projelere çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da yapılan projelerin hepsinin destekçisi olduklarını belirterek, "Fakat bu projeler bir ürüne dönüşsün istiyoruz. Şehir ile üniversite arasında ki köprülerin kurmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu anlamda bugün yapılan bu toplantı, çok önemli bir toplantı." açıklamasında bulundu.

Proje pazarının hayırlı olmasını temenni eden STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ise sanayi, tarım ve turizm konularına önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sivas'ta ilk kez uygulanan projeyi çok önemsediklerini aktaran Eken, "Üniversitemiz ile iş birliğini her zaman yapıyoruz. Biz Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak çıkacak olan projelerden bir tanesi bile ilimiz ve ülke ekonomisine kazandırıldığı zaman biz bununla mutlu olacağız. Çıkacak projelerden sonra iş adamlarımız ile birlikte odamız olarak her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından sergi ve projelerin açılışı gerçekleştirildi.