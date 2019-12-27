Sivas'ta yerli otomobil heyecanı - Son Dakika
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Sivas'ta yerli otomobil heyecanı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılırken, Sivaslılar bu anları ilgiyle takip etti.

Sivas'ta yerli otomobil heyecanı, System.String[]

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılırken, Sivaslılar bu anları ilgiyle takip etti.

Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin tanıtım törenini, Sivaslılar iş yeri ve kahvelerdeki televizyonlardan heyecanla takip etti. Esnaflık yapan Yasin Yuvacı yerli otomobili çok beğendiğini belirterek, "Araba görüntü olarak da tasarım olarak da çok iyi olmuş. Farlarının Türklüğün sembolü kurttan olması bizim için çok güzel bir şey. Trafikte görmeye biraz zamanımız var ama şu anda gördüğümüz pozisyon çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Türkiye için de çok büyük bir başarıdır. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Lansmanı dikkatle izleyenler de yerli otomobili çok beğendiklerini belirterek, trafikte görmek için sabırsızlandıklarını söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:03 Kaynak: DHA
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