Sivas'ta yetenekli öğrenciler desteklenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta yetenekli öğrenciler desteklenecek - Son Dakika

Sivas'ta yetenekli öğrenciler desteklenecek

6 saat önce

Sivas'ta başlatılan "Tut Elimden" adlı proje kapsamında, akademik, güzel sanatlar ve spor alanındaki yetenekli ve başarılı öğrenciler desteklenecek.

Sivas'ta yetenekli öğrenciler desteklenecek, System.String[]

Sivas'ta başlatılan "Tut Elimden" adlı proje kapsamında, akademik, güzel sanatlar ve spor alanındaki yetenekli ve başarılı öğrenciler desteklenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan'ın himayelerinde, Sivas Hizmet Vakfınca yürütülecek projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Programda konuşan Ayhan, proje ile kırsal kesimde yaşayan ve imkanı olmayan ailelerin yetenekli çocuklarına destek olunacağını belirtti.

Bu düşünceyle yola çıkarak, "Tut Elimden" projesini hazırladıklarını aktaran Ayhan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu felsefesine uygun şekilde, erken çocukluk döneminden başlayarak şehrimizin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi olan, dezavantajlı sosyo-ekonomik durumdaki başarılı ve yetenekli çocuklarımızın tespiti ve bu çocuklarımıza imkan tanımayı ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Yetenekli çocukların bilim ve sanat alanlarındaki potansiyellerini ortaya çıkarmak ve ülke geleceğine katkılarını desteklemek istediklerini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Kendi varoluşlarını tam anlamıyla ortaya koyabilmelerini sağlamak için eğitimlerinde, yetiştirilmelerinde yeterli ilgi ve çaba gösterilmelidir. Çünkü bu çocuklar geleceğin fikir ve bilim adamları, liderleri, sanatçılarıdır ve insanlığa büyük katkılar sağlayabilirler. Bizler de bu çocuklarımıza destek olmak için 'Tut Elimden Projesi'ni geliştirdik. Her ilçeden ve merkezden olmak üzere, kaymakamlıklarımız, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sivas Hizmet Vakfı koordinesinde 31 öğrencimizi belirledik. Bugün sizlerle bir aradayız. Her koşulda yanınızda olacağımıza, elinizden tutacağımıza emin olabilirsiniz."

Salih Ayhan, Sivas, Tut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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