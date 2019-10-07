Sivas'ta yetim çocuklar piknikte buluştu

Sivas Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) iş birliğiyle Sivas'taki yetim çocuklar için piknik düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Paşabahçe mesire alanındaki piknikte yetim çocuklar gönüllerince eğlendi. Çeşitli oyunlar oynayan yetim çocuklara, il protokolü de halat-çekme oyununda eşlik etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Sivas Şube Başkanı Ahmet Çakmak, yetim çocukları sevindirmenin önemine değinerek, programın düzenlenmesine katkılarından dolayı Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneğine teşekkür etti.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da Paşabahçe mesire alanında yetim çocuklara yönelik düzenlenen piknikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, daha önceden planlanan başka bir programı sebebiyle pikniğe katılamayan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in selamını iletti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da Türkiye'nin geleceği olan çocuklara değer verilmesi, onlara yönelik bir etkinlik planlaması sebebiyle Sivas Belediyesi, İHH ve Hayat Ağacı Derneğinin anlamlı bir program yaptığını aktardı.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş da insanların giderek yalnızlaştığı bir ortamda bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı.