Sivas'ta yılbaşının gözdesi 'Hobbit' evleri - Son Dakika

SİVAS Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evleri, yılbaşını farklı geçirmek isteyenlerin adresi oldu.

Sivas'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, inşa adilen yamaç evleri, ilgi görüyor. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen ve apart otel hizmeti verilen evlere meraklılar, yoğun ilgi gösteriyor. 'Hobbit' evleri, yılbaşını farklı geçirmek isteyenlerin de adresi oldu. Doğayla iç içe ve huzurlu yılbaşı geçirmek isteyenler, rezervasyon yaptırdı. Hizmette bulunan 23 evin tamamı, yılbaşı için ayırtıldı. Yılbaşında 'Hobbit' köyünde misafirler için canlı müzik ve havai fişek gösterisi düzenlenecek.'Hobbit' evlerin işletmecisi Ramazan İlbaşı, yılbaşında tam doluluk ile hizmet vereceklerini belirterek, "Şu anda evlerimizin hepsi dolu. Müşterilerimizin çoğu çevre illerimiz olan Tokat, Kayseri, Amasya ve Yozgat'tan geliyor. 'Hobbit' evleri Türkiye'de tek olması nedeniyle burada her şey güzel geçiyor. Şu an 23 tane 'Hobbit' evimiz var. Hepsi aktif durumda. Yılbaşında buraya ilgi büyük. Kutlamalarda canlı müzik ve havai fişek gösterisi var. İnsanlar burayı doğal olması nedeniyle tercih ediyor. Müşterilerimizin hepsi çok memnun. Hatta tekrar rezervasyon yaptırıyorlar. Biz de müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.