Sivas'ta yılbaşının gözdesi 'hobbit evleri' - Son Dakika

Sivas'ta yılbaşının gözdesi 'Hobbit evleri'

Sivas Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evleri, farklı bir yılbaşı geçirmek isteyenlerin adresi oldu. Sivas'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek inşa adilen yamaç evleri ilgi görüyor. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklıları yoğun ilgi gösteriyor. Hobbit evleri yılbaşında da meraklıların gözdesi oldu. Doğayla iç içe ve huzurlu bir yılbaşı geçirmek isteyenler, rezervasyonları doldurdu. Hizmette bulunan 23 evin tamamı yılbaşı için ayırtıldı. Yılbaşında Hobbit Köyü'nde misafirler için canlı müzik ve havai fişek gösterisi düzenlenecek.

'YILBAŞINDA İLGİ BÜYÜK'

Hobbit evlerin işletmecisi Ramazan İlbaşı, yılbaşında tam doluluk ile hizmet vereceklerini belirterek, Şu anda evlerimizin hepsi dolu. Müşterilerimizin çoğu çevre illerimiz olan Tokat, Kayseri, Amasya ve Yozgat'tan geliyor. Hobbit evleri Türkiye'de tek olması nedeniyle burada her şey güzel geçiyor. Toplamda şu an 23 tane Hobbit evimiz var. Hepsi aktif durumda. Yılbaşında buraya ilgi büyük. Kutlamalarda canlı müzik ve havai fişek gösterisi var. İnsanlar burayı doğal olması nedeniyle tercih ediyor. Müşterilerimizin hepsi çok memnun. Hatta ileri bir tarihe tekrar rezervasyon yaptırıyorlar. Biz de müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz dedi.