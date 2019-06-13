Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

4 saat önce

Sivas'ta bahçesinde çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.

Sivas'ta yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Sivas'ta bahçesinde çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gazi köyünde evinin yakınlarındaki bahçesine giden Fadik Köse'ye (74) yıldırım isabet etti. Köse olay yerinde hayatını kaybetti.
Köse'nin cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:49 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı 11 aylık bebeğin üzerine sıcak çorba atan kadın hamile olduğu için ceza almadı Esra Erol'a 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı! Cani kadın, "Seni son kez öpmek istiyorum" deyip sevgilisinin dilini kopardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:29:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]