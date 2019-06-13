Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi
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Sivas'ta yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi

1 saat önce

SİVAS'ta merkeze bağlı Gazi köyünde evinin yakınında yıldırım isabet eden Fadik Köse (74) hayatını kaybetti.

Sivas'ta yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi, System.String[]
SİVAS'ta merkeze bağlı Gazi köyünde evinin yakınında yıldırım isabet eden Fadik Köse (74) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkeze 39 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde meydana geldi. Evli ve üç çocuk annesi Fadik Köse evinin yakınlarındaki bahçeye gitti. Bu sırada Köse'ye bahçeye düşen yıldırım isabet etti. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Köse'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
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