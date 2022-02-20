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Sivas'ta Yıldız Dağı'nın zirvesindeki "sis bulutu" güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika

Sivas'ta Yıldız Dağı'nın zirvesindeki "sis bulutu" güzel görüntü oluşturdu

20.02.2022 16:25
Sivas'ta Yıldız Dağı'nın zirvesindeki "sis bulutu" güzel görüntü oluşturdu

Sivas'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesini çevreleyen sis bulutu güzel görüntü oluşturdu.

Sivas'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesini çevreleyen sis bulutu güzel görüntü oluşturdu.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, Yıldız Dağı'nın zirvesinde oluşan sis bulutuna hayran kaldı.

Ziyaretçiler, telesiyejle dağın zirvesine ulaşarak "sis denizi"ni andıran manzaranın keyfini çıkardı.

İstanbul'dan Yıldız Dağı'na kayak yapmaya gelen Ayşe Balaban, "Adeta bulutların arasında kayıyoruz. Çok güzel bir gün. Neredeyse bütün kayak merkezlerini dolaştım ama burası çok daha güzel." dedi.

Sisin oluşturduğu eşsiz manzaranın tadını çıkardığını aktaran Furkan Karataş da "Bulutların üzerindeyiz. Çok keyif alarak vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

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Toros Dağları, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Yıldız Dağı'nın zirvesindeki 'sis bulutu' güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika


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