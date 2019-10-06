Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yıpranan köprülerde yenileme çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta yıpranan köprülerde yenileme çalışmaları

1 saat önce

Sivas Belediyesi, uzun yıllardan beri hizmet veren köprülerde eskiyen kolon, perde, bağlantı noktalarında tadilat çalışması başlattı.

Sivas'ta yıpranan köprülerde yenileme çalışmaları, System.String[]

Sivas Belediyesi, uzun yıllardan beri hizmet veren köprülerde eskiyen kolon, perde, bağlantı noktalarında tadilat çalışması başlattı.


Sivas Belediyesi, köprülerdeki tadilat çalışmalarına ilk olarak Toptancılar Caddesi üzerinde bulunan köprünün yıpranan kolonları ve bağlantı noktalarında onarım ve güçlendirme çalışması yaparak başlayacak. Çalışmalar 7 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Çalışmalar doğrultusunda Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan 4 Eylül Sanayi Sitesi'ne doğru gidişler kapatılarak, bölgede trafik akışı Farabi Caddesi dönüşüne kadar tek şerit üzerinden gidiş geliş şeklinde sağlanacak. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! MHP'den, "Bahçeli" tweetini beğenen ABD'ye bir tepki daha: Özürle geçiştirilecek hadise değil
Trabzon'da, pistten çıkan uçak millet kıraathanesi yapılacaktı! Halk, kaldırılması için ayağa kalktı Karısına yaptıklarını duyunca eniştesini kurşuna dizdi! "Namus için yaptım" Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta yıpranan köprülerde yenileme çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]